Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 10 febbraio 2025 | Trono Classico e Over

Leggi su Tpi.it

, lunedì 10è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, lunedì 10, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diSecondo leandrà in onda l’ultima parte della puntata registrata lo scorso 28 gennaio. E protagonista sarà Gianmarco Steri, il barbiere romano che non è stato scelto da Martina e ha accettato la proposta della padrona di casa di salire sul. Per lui sono arrivate ben 8000 richieste e dopo un’attenta selezione, il tronista ha portato in esterna due ragazze e ha cercato di conoscere meglio Liane, una giovane che lo aveva colpito fin da subito.