Anticipazioni Grande Fratello, stasera 10 febbraio: dolce sorpresa per Zeudi

Iltorna questa sera, lunedì 10, con un nuovo appuntamento e la puntata su Canale 5, condotta come sempre da Alfonso Signorini, prevede tanti colpi di scena: unapere la proclamazione del primo finalista di questa edizione. Secondo quanto anticipato da Federica Panicucci: “Questa sera sarà definito il primo finalista maschile”. Nel corso della puntata, infatti, dopo circa cinque mesi, il pubblico avrà la possibilità di scegliere il primo finalista tra i concorrenti uomini. Chi sarà? Questa seraDi Palma riceverà unadalGiuseppe che entrerà nella Casa per riabbracciarla dopo due mesi. Per l’ex Miss Italia non è un momento semplice quello che sta vivendo al momento dentro la Casa del10Si prevede un’altra serata piuttosto movimentata nella Casa più spiata d’Italia, dalla quale è uscita Eva Grimaldi, eliminata nella puntata andata in onda giovedì scorso.