Anticipazioni Grande Fratello | chi si salva chi esce e la sorpresa che cambierà tutto

Iltorna con una nuova puntata ricca di emozioni e colpi di scena. Questa sera, lunedì 10 febbraio, su Canale 5 andrà in onda l’atteso appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini, affiancato in studio da Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. A raccogliere i commenti del pubblico sarà Rebecca Staffelli, pronta a dare voce ai telespettatori.Il primo finalista del: chi otterrà l’accesso alla finale?La puntata si preannuncia particolarmente intensa: sarà infatti decretato il primo finalista della stagione tra i concorrenti maschi.Ma non è: il televoto emetterà un verdetto decisivo, portando all’eliminazione di uno tra Amanda Lecciso, Iago Garcia, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma.Nel frattempo, Zeudi sarà protagonista di un momento molto speciale: ilGiuseppe, musicista e flautista, entrerà nella Casa per sorprenderla con un abbraccio dopo mesi di lontananza.