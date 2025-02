Anthony Mackie rivela per quanto tempo sarà Captain America

Leggi su Cinefilos.it

perè entrato a far parte dell’MCU nel ruolo di Sam Wilson nel 2014, quando ha recitato accanto a Steve Rogers (Chris Evans) in: The Winter Soldier. Cinque anni dopo, Avengers: Endgame si è concluso con Steve che ha passato il suo scudo e il mantello dia Sam. The Falcon and the Winter Soldier è arrivato nel 2021, con Sam che ha finalmente impugnato lo scudo nel finale, e vedremo il nuovodell’MCU in azione in: Brave New World.è il nuovo: “È stata un’esperienza enorme”poi protagonista di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, ma oltre a questo? L’attore ha già detto che ha intenzione di interpretare Cap solo per un decennio e Screen Rant ha recentemente chiesto se quei 10 anni sono iniziati con la sua serie Disney+ o con Brave New World.