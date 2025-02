Anthony Mackie | 10 cose che forse non sai sull’attore

Leggi su Cinefilos.it

: 10chenon saiDivenuto celebre negli ultimi anni per il ruolo di Falcon nel Marvel Cinematic Universe,ha provato in più occasioni di essere un attore completo, recitando in progetti ben diversi da quelli in cui si è soliti vederlo. Tra i nomi di punta per il futuro dell’MCU,vive al momento un periodo d’oro, apprezzato dai fan e dalla critica.Ecco 10che non sai di. I film e i programmi TV di1. Ha recitato in celebri lungometraggi. Particolarmente prolifico come attore,debutta al cinema nel 2002 con il film 8 Mile, dove recita accanto al rapper Eminem. Negli anni sucessivi partecipa a film di rilievo come The Manchurian Candidate (2004), Million Dollar Baby (2004), Half Nelson (2006), The Hurt Locker (2009), Notorius B.