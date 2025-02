Anteprima della Champions League notizie della squadra formazioni previste come guardare in TV e previsione

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-10 20:03:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:del Team Manchester City vs MadridIl difensore Abdukodir Khusanov, il centrocampista Nico Gonzalez e l’attaccante Omar Marmoush potrebbero fare il loro debutto europeo per City dopo essere stati aggiunti alla lorodi.Il difensore centrale Vitor Reis è diventato il difensore brasiliano più costosostoria quando è arrivato da Palmeiras per £ 29,6 milioni a gennaio, ma il diciannovenne non è stato registrato per la.PEP Non siamo stati coerenti. Ciò che ci ha definito negli ultimi anni è che siamo stati una macchina incredibile. Possiamo esibirci bene domani e possiamo esibirci bene a Madrid. pic.twitter.com/awzzihgrcl– Manchester City (@Mancity) 10 febbraio 2025La prima apparizione di Gonzalez per il club è durata 22 minuti prima di essere ritirato con un problema durante la vittoria per il quarto round2-1 CoppaCoppa d’Inghilterra al terzo livello di Leyton Oriente di sabato e il manager Pep Guardiola spera che lo spagnolo si sarà ripreso.