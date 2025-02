Liberoquotidiano.it - "Annullata la serata di gala, non si recupera". Sanremo piange, il Festival travolto dal lutto

Anche ildidal. Dopo la tragica morte del direttore di Virgin Radio Alex Benedetti è stataladiprevista a Villa Nobel, a, che avrebbe dovuto inaugurare l'attività di RadioMediaset nella cittadina ligure in occasione del. Erano invitati, tra gli altri, artisti in gara discografici. Lacon ogni probabilità non verràta. Benedetti è morto suicida a Milano nel pomeriggio di oggi: si sarebbe gettato dalla finestra del suo ufficio in via Turati, a due passi dalla Questura e dal Consolato americano. Smentite però le prime ricostruzioni: il direttore di Virgin Radio non ha lasciato nessun biglietto di addio. E' quanto hanno accertato gli agenti della questura di Milano, intervenuti sul posto con i colleghi della scientifica.