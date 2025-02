Juventusnews24.com - Angolo Bastoni, tifosi della Juve furiosi sui social dopo l’errore in Inter Fiorentina: «Uscirei dal campo. Chiudiamo tutto, poi dicono di Gatti…» – GALLERY

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24sui: lacon alcuni dei commenti sul grave errore inClamoroso quanto successo nel primo tempo di. Da un calcio d’totalmente inesistente, in quantonon era riuscito a tenere il pallone dentro al, è nato il vantaggio dei nerazzurri. Chiaro errore del guardalinee su cui il VAR non puòvenire:e non solo si sono riversati suiper commentare l’accaduto.Poi rompono i coglioni per il mani di Gatti.. #pic.twitter.com/1x6Ol99f1T— Francesco Maria Oppini (@Fraoppini82) February 10, 2025Qui si vede chiaramente il tocco di mano di Gatti pic.twitter.com/0c8MD7Yiy8— Michele Fusco (@mikefusco) February 10, 2025Qui male Buffon che a San Siro non ammette che è abbondantemente oltre la riga.