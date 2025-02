Angelo Coviello Igb | Per garantire il diritto di tutti alla salute necessaria la copertura sanitaria integrativa

Leggi su Ildenaro.it

Il Sistema sanitario nazionale resta un pilastro fondamentale per gli italiani, ma sempre più cittadini si affidanosanità privata per ricevere cure tempestive e di qualità. I dati Censis parlano chiaro: il 51% degli italiani sceglie il privato per ridurre le lunghe liste di attesa e garantirsi un accesso rapido a visite specialistiche, interventi e trattamenti essenziali. Se da un lato l’89% della popolazione riconosce il valore del Ssn, dall’altro cresce il timore che l’accesso alle cure dipenda sempre più dal reddito. “Una prospettiva – commenta, Ceo di Igb – cherga il divario sociale e rende launo strumento necessario”.“Le attese per visite e interventi nella sanità pubblica – continua– hanno ormai raggiunto livelli record, con il 40% dei pazienti costretto ad aspettare oltre i tempi massimi previsti per legge.