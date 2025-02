Tpi.it - Angelina Mango sarà ospite a Sanremo 2025? Carlo Conti: “Non l’ho chiamata, so del suo momento”

Come sta, la cantante?A poche ore dall’inizio del Festival di, in molti si chiedono se, vincitrice dell’ultima edizione della kermesse con il brano La Noia,della manifestazione musicale alla luca anche dei problemi personali che la giovane cantante sta attraversando.Interpellato sull’argomento durante la prima conferenza stampa diha dichiarato: “Ho letto che ha avuto undi riflessione personale. Vedremo che cosa fare nei prossimi giorni. Potrebbe anche essere una sorpresa dei prossimi giorni ma non c’è una regola sul vincitore dello scorso anno”.Al, dunque, non è prevista la presenza disul palco dell’Ariston. Ma come sta la cantante? L’interprete, lo scorso ottobre, aveva annunciato che si sarebbe fermata per problemi di salute.