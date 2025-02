Dilei.it - Angelina Mango fuori da Sanremo 2025, Carlo Conti cambia un’altra regola di Amadeus

Leggi su Dilei.it

non sarà al Festival di. A farlo sapere è stato il direttore artistico e conduttoreche ha deciso di cancellare una delle tante regole imposte danegli ultimi cinque anni. A pesare sulla decisione molto probabilmente anche i problemi personali dell’ex allieva di Amici che si è momentaneamente allontanata dal mondo della musica a causa di alcuni problemi di salute. Lo stress dell’ultimo anno ha messo a dura prova la figlia di Pino, che ha optato per un periodo di riflessione.non sarà ospite aDurante la prima conferenza stampa del Festival diha risposto alle domande dei giornalisti su. “Non l’ho chiamata ancora perché so che è in un periodo di riflessione, vediamo nei giorni prossimi.