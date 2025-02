Thesocialpost.it - Ancora un terremoto in Italia: la scossa all’improvviso, torna la paura

Continua a tremare la terra in, dopo ladei giorni scorsi a causa delle tante scosse ravvicinate in Sicilia. Unadidi magnitudo 3,7 è stata registrata dall’Ingv, alle 15.19, a quattro chilometri a sud-ovest di Linguaglossa, nel Catanese.Leggi anche: “Sono loro”. Christian e Paolo scomparsi, il drammatico annuncio dopo ore di ricerche disperateIl sisma à stato nettamente avvertito in diversi paesi dell’Etna. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di soli due chilometri.Unadi magnitudo 2.4 è stata registrata nella stessa area due minuti dopo. Non risultano, al momento, segnalazioni di danni a cose o persone. Nella stessa area erano stati già registrati altri due terremoti di magnitudo 2.3, alle 09.32, e di magnitudo 2.5, alle 12.52L'articolounin: lalaproviene da The Social Post.