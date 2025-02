Liberoquotidiano.it - Ancora dispersi gli alpinisti sulla Grignetta: terzo giorno di ricerche

Da sabato scorso i soccorritori del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico stanno compiendo ledi due persone disperse in. Le squadre delle Stazioni di Lecco e Valsassina - Valvarrone si alternano, in collaborazione con Guardia di Finanza, Carabinieri e Vigili del fuoco. Al momento sono pronte in base diverse squadre del Cnsas; l'evoluzione delle condizioni meteorologiche sarà determinante per la strategia da seguire nelle prossime ore, a partire dalle aree da vagliare e dall'impiego di diversi mezzi, come gli elicotteri.