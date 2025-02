Ilrestodelcarlino.it - Ancona Harakiri nel recupero, passa il Teramo

2(3-5-2): Laukzemis 6,5; Boccardi 6 (23’ st Bellucci N. 5,5), Codromaz 6, Magnanini 6; Pecci 6,5 (39’ st Bugari sv), Gianelli 6 (29’ st Sare 5,5), Gulinatti 6, Useini 5,5, Marino 5,5; Belcastro 5,5 (20’ st Battistini 5,5), Martiniello 6 (41’ st Alluci sv). A disp. Bellucci F., Merighi, Bikovskis, Azurunwa. All. Gadda 6.(3-4-2-1); Torregiani 6,5; Cangemi 6, Menna 6,5, Brugarello 6; Loncini 6, Angiulli 7, Messori 6, Pietrantonio 6,5; Pavone 6 (30’ st D’Egidio 7), Touré 7; Chiarella 5,5 (16’ st Galesio 6,5). A disp. Sonko, Pepe, Cipolletti, Esposito, D’Amore, Ouali, Cum. All. Pomante 6,5. Arbitro: Isoardi di Cuneo 6. Reti: 47’ st D’Egidio, 51’ st Touré. Note - Ammoniti: Magnanini e Pietrantonio; angoli: 5-4; spettatori: 2544 compresi 252 ospiti, incasso non comunicato; recuperi: 0+7’.