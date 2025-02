Leccotoday.it - Anche i prossimi giorni sotto il segno di pioggia debole e freddo umido

Sonoo di maltemposul Lecchese, per via di una perturbazione che continua a persistere, portando nevicate a quote relativamente basse. Da lunedì fino a metà settimana la situazione non cambierà, con cielo coperto e deboli piogge. Le temperature massime restano in linea con il periodo.