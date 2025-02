Anche i proprietari dell’Esselunga nella rete della truffa a nome del ministro Crosetto

Leggi su Open.online

È arrivata una quarta denuncia, quella di Esselunga – famiglia Caprotti -, per un tentato raggiro nell’inchiestaProcura di Milano suitori che spendevano ildelDifesa Guidoper chiedere soldi da utilizzare per fantomatici riscatti parlando di giornalisti rapiti in Medio Oriente. La querela arriva dopo quelle di Massimo Moratti, che ha versato quasi un milione di euro, e delle famiglie Aleotti e Beretta, che hanno subito tentate truffe. Gli inquirenti indaganoper l’ipotesi di associazione per delinquere. Potrebbero non esser le sole denunce a esser depositate nelle prossime ore.: «Sono professionisti, facciamo bene a lanciare l’allarme»«Sono professionisti, evidentemente hanno sia tecnologia sia capacità di individuare i soggetti.