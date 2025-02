Ilgiorno.it - Anche i Caprotti (Esselunga) finiti nella truffa nel nome del ministro Crosetto

Milano, 10 febbraio 2025 – È arrivata una quarta denuncia, quella di- famiglia Cap rotti -, per un tentato raggiro nell'inchiesta della Procura di Milano suitori che spendevano ildelper chiedere soldi da utilizzare per fantomatici riscatti parlando di giornalisti rapiti in Medio Oriente. Gli altri La querela si aggiunge a quelle di Massimo Moratti, ex storico presidente dell’Inter che ha versato quasi un milione di euro, e delle famiglie Aleotti e Beretta, che hanno subito tentate truffe. Nel mirino è finitala famiglia Aleotti del gruppo Menarini, dei Beretta a capo della multinazionale produttrice di armi. Aleotti e Beretta hanno confermato di essere stati contattati e precisato di non essere però caduti nel tranello, quindi di non aver versato denaro.