Quotidiano.net - Amplifon celebra 75 anni con il podcast 'Il suono di un'idea'

racconta i suoi 75. E' online 'Ildi un'', unin lingua italiana e inglese realizzato dain collaborazione con Chora Media per raccontare la storia dell'azienda leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell'udito. Ilnarra una storia d'impresa avventurosa e appassionante, nata all'inizio del 1950 in un sottoscala del centro di Milano grazie a un'intuizione di Charles Holland, ingegnere ex maggiore dell'esercito britco paracadutato nel 1944 sull'appennino emiliano insieme alla sua brigata per supportare le truppe alleate e la resistenza italiana. Alla fine del conflitto, Holland decise di stabilirsi in Italia, sposò a Milano Anna Maria Formiggini e diede vita a una nuova azienda con l'obiettivo di aiutare le persone che avevano subito dall'udito a causa dei bombardamenti.