Movieplayer.it - Amici 24: Chiara non va al serale, scoppia la lite tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano

Leggi su Movieplayer.it

Lo ha posto il veto per l'ingresso dial, la reazione della maestranon è stata positiva.24 è ormai alle sue fasi finali e tutti gli allievi ancora nella scuola sono ormai proiettati verso il. A cuo però non potrà ancora accedere, l'allieva dellache è stata bloccata daLo. E pensare che, se la ballerina si trova in qusta situazione, è proprio per il cambio al regolamento proposto dalla sua maestra. Il battibecco trae Deborah Lettieri La puntata di domenica 9 febbraio si è aperta proprio con, prima classificata nella gara di ballo. L'allieva si è però dovuta esibire nuovamente per ottenere un giudizio anche dagli .