Puntomagazine.it - Alta Irpinia – I Carabinieri trascorrono la domenica con gli anziani per metterli in guardia dalle truffe

Leggi su Puntomagazine.it

sensibilizzano glisui rischi delledurante le celebrazioni liturgiche, con il supporto delle parrocchie locali, in un’iniziativa che proseguirà anche in altri comuni irpiniNei comuni di Lacedonia, Morra De Sanctis eLombardi, idelle competenti Stazioni hanno approfittato delle celebrazioni liturgicheli per sensibilizzare i membri piùdella comunità in merito alle insidie dei truffatori.Fondamentale, nell’occasione, la collaborazione con i parroci delle chiese di Santa Lucia di Morra De Sanctis, di Santa Maria delle Grazie diLombardi e di Santa Maria la Cancellata di Lacedonia. L’iniziativa che rientra nel quadro più ampio promosso a livello nazionale dal Comando Generale dell’Arma deimira a raggiungere tutti i cittadini, soprattutto i più vulnerabili, al fine di costruire una rete che metta in sinergia l’Arma e la cittadinanza al fine di alzare un muro invalicabile contro gli odiosi reati dellee dei raggiri.