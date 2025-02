Alpinisti dispersi, individuati i corpi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.45 Sono stati, ormai senza vita, di Cristian Mauro e Paolo Bellazzi, i due escursionistida sabato in Grignetta. Il ritrovamento sarebbe avvenuto circa a metà del canalone Caimi sulla montagna alle porte di Lecco, dove si erano concentrate le ricerche nelle ultime ore, in seguito al rilevamento del segnale di uno dei loro telefoni cellulari in quella zona.