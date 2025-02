Ilfattoquotidiano.it - Almasri, il rilascio e la mancata collaborazione da parte dell’Italia all’esame della Camera preliminare della Corte penale dell’Aja

Il comportamentonella vicenda del torturatore libicointernazionale e più precisamentePre-Trial Chamber Idivisione. A comunicarlo è il portavoceCPI, Fadi El Abdallah, che in una nota per la stampa ha scritto: “In relazione alle richieste e ai resoconti dei media sul caso Al Masri, posso chiarire che la questione del mancato rispetto dadello Stato (italiano, ndr) di una richiesta di cooperazione per l’arresto e la consegna allacompetente, ovvero laPre-Triale I. Nell’ambito di questa procedura, ai sensi del Regolamento 109(3), l’Italia avrà l’opportunità di presentare osservazioni. Fino a quando laI non avrà esaminato la questione e preso una decisione, lanon fornirà ulteriori commenti”.