Ilfattoquotidiano.it - Almasri, Bertinotti a La7: “Da Nordio una sconcertante messinscena per creduloni. Meloni assente in Aula? Politicamente è diserzione”

“Traumatico”, “”, “sgomentevole”. Sono alcuni degli epiteti con cui l’ex leader di Rifondazione Comunista Fausto, ospite della trasmissione In altre parole (La7), definisce l’informativa del ministro della Giustizia Carlosul caso.“Siamo di fronte a una delle tante messe in scena – spiega– l’importante è vedere chi ci crede e chi non ci crede. Se riesci a diffondere la platea dei, è fatta, perché tu non ti sottoponi più al giudizio di valore.ha un passato di pm: come è possibile che si presenti alle Camere con un discorso del genere – continua – in cui non c’era nessun livello di tenuta, non dico etico-morale, ma neppure normativa? Sembra un signore che è stato messo lì per caso, malgrado il suo background, il che rende la cosa ancora più paradossale: un uomo dalla cultura giuridica che fa una cosa così impressionante“.