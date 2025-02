Ilgiorno.it - Allianz, maratona vincente. Padova si arrende al quarto

Nel posticipo dell’ottava giornata del campionato di Superlega, l’Milano si impone per 3 set a 1 contro la Sonerpar. In virtù del risultato, la formazione del presidente Lucio Fusaro rimane al passo di Verona: le due squadre sono appaiate a 33 punti a soli tre punti dalla Gas Sales Bluenergy Piacenza, quarta a 36. La classifica, mai come in questa fase, va monitorata dato che mancano tre giornate al termine della regular season. Tra le mura amiche dell’Cloud va in scena un match combattuto e giocato e buoni ritmi anche per merito degli avversari, per nullavoli, visto che sono in piena lotta salvezza. I meneghini, chiamati a riscattare la sconfitta al tie break contro l’insidiosa Grottazzolina, scendono in campo con l’approccio giusto, nonostante tanti errori dai nove metri e alcune imprecisioni.