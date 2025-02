Juventusnews24.com - Allenamento PSV pre Juve: la rifinitura degli olandesi all’Allianz Stadium. L’ex Inter Perisic guida il gruppo – VIDEO

di Marco BaridonPSV prere il(inviato) – Giornata di vigilia in casa. I bianconeri affrontano il Psv Eindhoven domani nell’andata dei playoff di Champions League. Lasi sta svolgendo, dopo la conferenza stampa del tecnico Bosz al fianco di Luuk de Jong.#Psv in campoper ladi vigilia pre #ntus ???Ivan #re la seduta della squadra di Bosz ??? @BaridonMarco #?? #Psv pic.twitter.com/ikGGpPMUzK—ntusNews24.com (@junews24com) February 10, 2025il: ecco le immagini dintusnews24. Fischio d’inizio fissato per domani sera alle ore 21.