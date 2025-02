Juventusnews24.com - Allenamento Juve, rifinitura pre Champions per i nuovi acquisti. Presente anche Alberto Costa: ultimissimi aggiornamenti – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24prealla vigilia della sfida contro il PSV. Ci sono, che possono debuttare domani(Marco Baridon inviato alla Continassa) – Vigilia diLeague in casa, con i bianconeri che domani ospiteranno il PSV per l’andata dei playoff della massima competizione europea.Torello in corso ?? #PsvCamera puntatasu #KoloMuani, Renato #Veiga e #Kelly,arrivati all’esordio domani con la maglia della #ntus in #UCL ? Si allena, fuori però dalla lista UEFA ??? @BaridonMarco pic.twitter.com/1NPJwHYbtD—ntusNews24.com (@junews24com) February 10, 2025PresentiKolo Muani, Veiga e Kelly, che avranno l’occasione di accumulare i primi minuti in bianconero in Europa.