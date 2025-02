Ilrestodelcarlino.it - Allarme sicurezza a Civitanova: nuova rissa tra ragazzini, spunta pure un machete

Marche, 10 febbraio 2025 – Baby gang, adesso è emergenza. Due bande si sono affrontate al Varco sul mare ed èto anche un. All’arrivo delle forze dell’ordine, fuggi fuggi generale e ne ha fatto le spese un’anziana che si trovava nei giardini, travolta, rimasta ferita e ricoverata in ospedale, per fortuna non in gravi condizioni. Una ventina i giovani coinvolti, nella stragrande maggioranza minorenni, molti stranieri, in quello che potrebbe essere stato un regolamento di conti. Erano le 17.30 di sabato quando si sono radunati al Varco e hanno cominciato a insultarsi e poi a picchiarsi, in un orario in cui in quella zona, collegamento tra la piazza e il lungomare, c’è passeggio: tutto è avvenuto sotto gli occhi di passanti che hanno avvertito le forze dell’ordine. Polizia e carabinieri si sono precipitati, ma all’apparire delle divise è scattata la fuga, durante la quale uno dei giovani ha travolto una ottantenne, caduta malamente e costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso.