Allarme salmonella | ritirati dolcetti dai supermercati

Il Ministero della Salute ha lanciato un’allerta su duea rischio. L’invito è chiaro: “Non mangiateli”.Leggi anche: L’acqua degli italiani va all’estro. Scandalo Pnrr”I prodotti coinvoltiDiciassette lotti sono statidagli scaffali dei. I dolci sono prodotti dall’azienda Sweet Creams Srl e venduti in monoporzione. La segnalazione ufficiale parla di una “sospetta contaminazione da“.I prodotti coinvolti:Tartellette ai frutti di bosco (lotti: 24165, 24267, 24283, 24305, 24309, 24310, 24123, 24113)Delizie al limone (lotti: 24206, 24249, 24312, 24163, 24260, 24278, 24313, 24316, 24317)Questi dolci sono confezionati in master box da tre astucci contenenti nove pezzi ciascuno. Lo stabilimento di produzione si trova a Bellizzi, in provincia di Salerno.