Alla Rocca dei Rettori l’evento Ifts | Nuove Competenze per lo Sviluppo Territoriale della Campania

Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà Lunedì 17 Febbraio 2025 alle 9 e 30dei: “per lo”.Nel corso dell’incontro saranno presentati i lavori conclusivi del percorso di “TecnicoProgettazione e preparazione delle tipicità alimentari territoriali”. Un percorso organizzato dall’Ente di Formazione Irfom in collaborazione con il dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Istituto Omnicomprensivo “F.De Sanctis” e l’azienda agroalimentare La Reinese, volto a formare una figura professionale in grado di applicare procedure, regolamenti e tecnologie per gestire, organizzare, controllare e garantire l’efficienza e la sicurezza alimentare in un momento in cui, peraltro, l’enogastronomia sta assumendo una importanza sempre maggiore per il territorio.