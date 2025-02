Amica.it - Alla corte di Re Carlo: Il “royal look” di Victoria Beckham

Per celebrare l’imminente viaggio in Italia, Ree la regina Camilla hanno organizzato una cena di gala per celebrare le ottime relazioni tra UK e Bel Paese. Tra gli ospiti,.La stilista ha indossato un abito a sirena in crêpe di raso del suo brand omonimo. Con spacco sulle maniche e arricciatura in vita, il capo è disponibile sul sito a 1150 euro. Un modello “royal approved”, perché una versione molto simile dello stesso vestito era stata già indossata da Letizia di Spagna nel 2023, in occasione della sua visita a Londra. La reina aveva scelto una versione midi di colore verde dell’abito firmato dae completato il look con accessori Magrit.Due look in equilibrio tra classicismi e dettagli di tendenza. Da manuale. GUARDA LE FOTODa Helen Mirren a David e, tutti a cena da reAmica ©RIPRODUZIONE RISERVATAdi Re: Il “royal look” diAmica.