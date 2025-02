Strumentipolitici.it - Alla canna del gas

Il gas è ai massimi da due anni. I future hanno toccato quota 58 euro, con le temperature fredde che stanno portando all’esaurimento degli stoccaggi. A ciò si aggiunge la minaccia dei dazi americani che andrebbero a impattare sulle forniture, provocando alimentando ulteriori aumenti.Secondo Assoutenti, una famiglia tipo che consuma 1400 metri cubi di gas si troverà a pagare circa 309 euro in più rispetto al 2024. Le famiglie maggiormente penalizzate sarebbero quelle del Piemonte, della Lombardia e dell’Emilia Romagna, le regioni che consumano più gas in Italia. Quelle che ne soffrirebbero meno si trovano in Campania, in Calabria e in Sicilia. Si passa dai 2488 metri cubi consumati in Emilia ai 347 metri cubi utilizzati mediamente in Sicilia. È evidente che in un Paese dove la povertà assoluta e quella relativa sono in continuo aumento, rincari del genere sono del tutto insostenibili.