Alfonso questo lo devi far vedere Grande Fratello Giglio e Lorenzo nei guai | il pubblico li vuole fuori

Leggi su Caffeinamagazine.it

nella bufera. Ancora una volta il modello milanese, al fianco stavolta di Lucali, è finito al centro delle polemiche per alcune frasi duramente criticate dal. Contenuto delle considerazioni dei due è il rapporto tra Helena Prestes e Javier Martinez. Come tutti sanno i due hanno intrapreso una storia, con baci, abbracci, intimità, insomma il pacchetto completo.Nonostante ciò molti, siache dentro la Casa, ritengono che questa non sia una coppia autentica. C’è chi sospetta che ci sia della strategia dietro, soprattutto considerando l’atteggiamento e le parole di Javier, che si è mostrato più volte titubante sulla possibilità di intraprendere una relazione seria. Tuttaviasono andati veramente oltre: ecco cosa hanno detto.