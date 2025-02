Alessia Succo la 16enne di Torino è record mondiale nei 60 metri a ostacoli | Festeggerò con il sushi – Il video

Leggi su Open.online

Otto secondi e sette centesimi. È italiano il nuovounder 18 femminile nei 60. A stabilirlo ieri è stata, atletadi Settimo Torinese, nel secondo giorno dei campionati italiani Allievi ad Ancona.ha sfilato lo scettro della disciplina alla francese Cyréna Samba-Mayela, che lo deteneva dal 2017 con 8” 10, e ha staccato di gran lunga le altre concorrenti sul podio – Matilde Lui (8” 49) ed Eleonora Rossi (8” 55) – grazie a una mossa strategica. «Dopo il terzo posto nei 60piani avevo in mente di arrivare nelle prime tre anche nei 60. Nelle batterie mi sono preservata perché volevo dare tutto nella finale», ha raccontatocitata da La Stampa. View this post on Instagram A post shared by atleticaitaliana (@atleticaitaliana)«con una cena a base di»La podista e studentessa di liceo scientifico guarda già al triangolare di Vittel, in Francia, dove si unirà alle migliori atlete italiane per gareggiare contro le avversarie di Francia e Portogallo.