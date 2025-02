Ilfattoquotidiano.it - Alessia Pifferi, nuova perizia psichiatrica per la 38enne condannata all’ergastolo: lasciò morire la figlia di stenti

per, lain primo gradoper l’omicidio dellaDiana lasciatadidopo essere stata abbandonata per sei giorni. La decisione arriva dalla Corte d’assise d’appello di Milano che ha accolto la richiesta avanzata dal difensorePontenani. L’imputata, per cui i giudici di primo grado hanno scritto che aveva “fattolaper fare un lungo fine settimana con il compagno”, era già stata sottoposta a un esame peritale che l’aveva valutata capace di intendere e volere. Laera stata firmata dallo psichiatra forense Elvezio Pirfo, considerato uno dei massimi esperti, aveva stabilito che al momento dei fatti la donna, chealla piccola un biberon per una settimana, ha tutelato i suoi desideri di donna rispetto ai doveri di accudimento materno verso la piccola Diana e ha anche adottato ‘un’intelligenza di condotta’ viste le motivazioni diverse delle proprie scelte date a persone diverse”.