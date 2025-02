Tg24.sky.it - Alessia Pifferi, la Corte dispone nuova perizia psichiatrica

Leggi su Tg24.sky.it

La richiesta di una, avanzata dal difensore di, è stata ora accolta dallad'Assise d'appello di Milano. La 38enne, condannata in primo grado all'ergastolo per l'omicidio della figlia Diana, era già stata sottoposta a un esame che l'aveva valutata capace di intendere e volere. La difesa, al contrario, ha sempre sostenuto che soffrisse di un "grave deficit cognitivo". Il sostituto pg Lucilla Tontodonati aveva invece sostenuto che non ci fosse nessuna necessità di effettuare una.L'incarico ai periti che dovranno esaminarementesarà affidato il prossimo 28 febbraio, come hanno stabilito i giudici dellad'Assise d'appello di Milano, accogliendo la richiesta della difesa dopo quasi un'ora e mezza di camera di consiglio.