Alessia Pifferi, battaglia in aula sulla nuova perizia psichiatrica

Milano, 10 febbraio 2025 – Disporre unasu"sarebbe una questione di giustizia anche per Diana", per chiarire definitivamente se "la mamma l'ha uccisa volontariamente o non si è resa conto delle conseguenze delle sue azioni". E il processo "va chiuso, ma in modo da fugare ogni dubbio e comprendere realmente quello che è accaduto". L'avvocataPontenani ha ribadito in, nel processo d'appello, la richiesta di unadonna condannata in primo grado all'ergastolo per aver abbandonato in casa e lasciato morire di stenti la figlia Diana, di soli 18 mesi, nell'estate 2022. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Milano si esprimeranno nel pomeriggiorichiesta, alla quale si sono opposte la procura generale e la parte civile, la madre e la sorella diche nellaeffettuata dalla psichiatra Elvezio Pirfo era stata ritenuta capace di intendere e di volere.