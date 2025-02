Aleotti e la truffa agli imprenditori con la falsa voce di Crosetto | Ci ha salvati la nostra assistente

Leggi su Open.online

Lucia, 59 anni, azionista, con il fratello Alberto Giovanni, e consigliera nel board della Menarini, il gruppo farmaceutico con sede a Firenze e 4,3 miliardi di fatturato nel 2023, dice che una segretaria li hadallacon ladi Guido. E aggiunge che non è la prima volta che succede: «Riceviamo telefonate sospette di continuo. Una volta hanno provato a venderci un Caravaggio e qualche anno fa perfino un Leonardo. Questo non è stato certo il raggiro più difficile da riconoscere per la, che è sveglia e attenta».L’ChiaraL’si chiama Chiara, ha 44 anni e lavora in azienda da molto. La telefonata è arrivata mercoledì pomeriggio intorno alle 17,30. «Dall’altra parte della cornetta si è presentato il dottor Giovanni Montalbano, affermando di chiamare dal ministero della Difesa.