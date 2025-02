Internews24.com - Aleksandar Stankovic Inter, le sirene della Bundesliga squillano per il centrocampista. Questi i possibili scenari

di Redazione, ildel Lucerna in prestito dai nerazzurri è molto apprezzato da alcune squadreSecondo quanto riportato da Matteo Moretto sul suo profilo X sarebbero diverse le squadreessate ad. Ilè di proprietà dell'ma in questo momento gioca in prestito per il clubSuper League svizzera Lucerna.25 presenze fin qui per il classe 2005 con il club svizzero, per l'estate si prospettano diversidi mercato.