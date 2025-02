Internews24.com - Aleksandar Stankovic Inter, il figlio di Dejan si racconta: «Questo il consiglio che mi ha dato mio padre, sono molto legato a quel nerazzurro. Per il mio futuro ho un sogno»

di Redazione, ildisi: le parole del giovane centrocampistain prestito al Lucernavistato da Blue Sport, il centrocampista di proprietà dell’ma in prestito al Lucerna,, ha parlato anche del peso di portare un cognome comelo di suo(ex centrocampista dei nerazzurri ma non solo).GLI INIZI NEL CALCIO – «Fin da bambino, il mio unico obiettivo era il calcio e ildi diventare un grande calciatore, di seguire le orme di mio. Essendo il più piccolo della famiglia, guardavo sempre giocare i miei fratelli più grandi, o mio, ho sempre vissuto incentrato sul calcio e, diciamo, non avevo scelta (ride)».GLI ASPETTI POSITIVI E NEGATIVI DEL COGNOME– «Cisicuramente molti aspetti positivi (ma io guardo sempre il lato positivo delle cose!), come ricevere molti consigli, imparare e crescere rapidamente e magari evitare errori.