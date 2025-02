Ildifforme.it - Albania, i centri per migranti cambiano destinazione d’uso? Il piano del governo per permettere gli sbarchi

Leggi su Ildifforme.it

Un nuovo decreto legge, dopo quello di novembre, peraidi Schengjin e Gjiader di entrare finalmente in funzione. L'esecutivo Meloni sarebbe al lavoro per capire come aggirare l'ostacolo del divieto dei trattenimenti e porre fine ai continui rinviiL'articolo, iper? Ildelpergliproviene da Il Difforme.