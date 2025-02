Lanazione.it - Albacarraia, giornata sì. Reggello ancora al top

Leggi su Lanazione.it

Nel girone De San Godenzo sono le squadre del giorno avendo ottenuto risultati di grande rilievo. L’fa suo il derby contro il Settimello e batte 1-0 la capolista. Tre punti d’oro nella corsa verso la salvezza per il club di Carraia, grazie alla rete al 64’ di Mbengue a seguito di un tiro cross di Quercioli. Una partita bella e corretta con solo due ammoniti e migliore in campo il capitano dell’Matteo Taruntoli. Per il San Godenzo sono stati otto giorni splendidi: domenica scorsa la vittoria nel derby a Galliano; mercoledì il successo 3-1 sul Montignoso che ha aperto le porte alle semifinali di Coppa Toscana; nell’ultimo turno l’affermazione 2-1 contro lo Jolo che è secondo in classifica. Le reti del San Godenzo sono di Clementi e Amarel Vallaj. Degna di nota la vittoria della Virtus Rifredi che prevale 2-1 sul Novoli.