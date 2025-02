Secoloditalia.it - Al Superbowl gli unici fischi sono per l’anti-Trump Taylor Swift. Il presidente: “Per lei la serata peggiore, Maga non perdona”

e disprezzo nei confronti di, che durante i gesti dei tifosi alla finale deltra Kansas city chiefs e Philadelphia eagles, è stata persino inquadrata dalla telecamera e proiettata sullo schermo gigante. Per la cantante, che alle scorse elezioni aveva continuamente sostenuto Kamala Harris, lanon è andata bene, tanto che persino Donaldl’ha presa in giro sui social dopo la fine della partita. La popstar americana è anche moglie di Travis Kelce, giocatore della squadra di football finalista del Kansas, uscita sconfitta dallo scontro contro i Philadelphia Eagles. Per i due coniugi il risveglio sarà doloroso: pera causa della contestazione nell’evento americano dello sport più importante dell’anno e per suo marito, invece, a causa del fallimento a un passo dal premio finale.