Bergamonews.it - Al cinema in settimana: arriva “Captain America: Brave New World”

Leggi su Bergamonews.it

alNew”. Il film, che approda nelle sale mercoledì 12 febbraio, è il quarto capitolo della saga del Vendicatore Marvel, stavolta con il volto di Sam Wilson dopo il passaggio di testimone alla fine di “Endgame” con Steve Rogers.In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “The brutalist”, “Babygirl”, “Dogman”, “Diva futura”, “10 giorni con i suoi”, “A complete unknown” e “Fatti vedere”.Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi in.LUNEDI’ 10 FEBBRAIOCAPITOL MULTISALA a Bergamo(non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo“The Substance” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:45);“Io sono ancora qui” (ore 20:30).TEATRO DEL BORGO a Bergamo“Emilia Perez” (ore 20:45).