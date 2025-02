Lanazione.it - Al Cas di Indicatore “Se Pinocchio fosse Cappuccetto Rosso”

Arezzo, 10 febbraio 2025 – Dopo il grande successo del primo spettacolo si replica domenica 16 febbraio alle 17 con il secondo appuntamento della rassegna teatrale per bambini CAScate di Gioia a cura di Nata Teatro. Due storie classiche mescolate insieme, un omaggio al grande Gianni Rodari.SENella casa delle fiabe, dove le storie si incrociano e si mescolano,decidono di fare un gioco nuovo: il burattino più famoso del mondo si travestirà come lei ed entrerà nella favola della sua amica, diventandone il protagonista. Per una volta saràa fare visita alla Nonna, affrontando le insidie del bosco e del Lupo Cattivo, ma ssshhh! Che nessuno sveli il suo segreto! Poiché il divertimento starà proprio nell’ingannare quello sbruffone del Lupo e dargli una bella lezione.