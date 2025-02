Formiche.net - AI, l’altra dimensione della cooperazione Golfo-Ue

Latra l’Unione Europea e i Paesi del Consiglio didel(Gcc) sta emergendo come un pilastro cruciale per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale (AI) in Europa. I gigantiregione non sembrano più meri utilizzatori, ma con investimenti sempre più consistenti sia in ambito economico che socio-culturale, emergono come “Paesi sviluppatori”. Questo è emerso chiaramente tra i corridoi e durante le riunioni dell’AI Summit in corso a Parigi (a cui Formiche.net ha dedicato uno speciale).Con l’invito a partecipare rivolto a esponenti di spicco del mondo dell’intelligenza artificiale e delle relazioni internazionaliregione del, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha promosso una mirata diplomazia economica. Cercare finanziamenti dai Paesi delper i progetti di AI francesi è uno degli obiettivi del grande incontro, secondo Intelligence Online, un sito molto informato con ottimi accessi alle dinamiche interne dei corridoi del potere francese, soprattutto in ambito intelligence.