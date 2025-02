Lettera43.it - Agenzie, giudici, senatori repubblicani: la furia di Musk non conosce ostacoli

Il panzerprocede nella sua opera di smantellamento della macchina federale senza che nessuno osi mettersi di traverso. Il patto di ferro con Donald Trump, che alcuni osservatori danno per scricchiolante potrebbe non esserlo, anzi. «Sono stato aiutato molto da Elon, è stato fantastico», ha ribadito il presidente Usa a Fox News durante il Super Bowl. «Fidarsi di Elon? Oh, non ci sta guadagnando niente. In effetti, mi chiedo come possa dedicarci del tempo.». Nemmeno la copertina del Time che ritrae Mr Tesla dietro il Resolute Desk nello Studio Ovale pare aver scalfito il rapporto tra i due e tra narcisi e maschi alfa è tutto dire.L’ultima copertina di Time.ha chiesto l’impeachment per il giudice di New York EngelmayerCosì il multimiliardario sotto l’ala (per ora) del Commander in Chief ha le mani libere, in barba ai conflitti di interessi e senza che il Congresso abbia ufficializzato il suo ruolo a capo del Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge).