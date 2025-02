Liberoquotidiano.it - Africano viaggia senza biglietto, lo fermano. Poi l'orrore: stacca a morsi il dito della poliziotta

Ancora un episodio di violenza sulle reti del trasporto pubblico italiano, ancora pericolo per gli operatori e i controllori dei treni regionali, chiamati all'avventura ogni volta che parte una corsa. È successo nella tarda serata di venerdì a San Benedetto del Tronto, provincia di Ascoli Piceno. Un uomo di 30 anni, originario del Gambia, trovatoè stato tradotto al più vicino commissariato per l'identificazione. Durante i controlli, però, il fermato ha dato in escandescenze ed è stato capace di ferire ben tre agenti. A farne le spese, in particolare, una, che ha parzialmente perso la falange di un, preso adal gambiano. Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato, come riporta ilSecolo d'Italia, è sconvolto: “È stata violenta quanto repentina l'aggressione subita dai colleghiVolante, all'interno del commissariato a San Benedetto del Tronto, dove stavano procedendo all'identificazione di un cittadino del Gambia che appariva inizialmente collaborativo, ma che all'improvviso si è scagliato contro di loro, infierendo in particolare su unaa cui hato una falange con un morso.