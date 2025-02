Panorama.it - AFD, l'ultra destra piace ai «nuovi tedeschi»

«Un voto aperto a tutti. Anche all’AfD». A due settimane dalle elezioni del 23 febbraio per il rinnovo del Bundestag, Friedrich Merz, il candidato cancelliere del blocco moderato Cdu-Csu ha rimescolato le carte della politica tedesca con un disegno di legge per facilitare le espulsioni di stranieri irregolari. Un progetto reso tanto più urgente dai fatti del 22 gennaio ad Aschaffenburg, la città bavarese sconvolta dall’accoltellamento in un parco pubblico di una bambina di due anni da parte di un 28enne afghano «doppiamente» illegale in Germania. La prima volta perché due anni prima aveva presentato la domanda di asilo pur essendo entrato in Europa dalla Bulgaria; la seconda per essere rimasto sul suolo tedesco anche dopo che la sua domanda di asilo era stata respinta. Ad Aschaffenburg la bambina è morta, con lei è deceduto il passante che ha cercato di difenderla mentre un altro minore e un altro adulto sono rimasti feriti nell’ultimo di una lunga serie di attacchi all’arma bianca compiuti da giovani stranieri.