AEW: Miro e Ricky Starks lasciano la compagnia

ha lasciato l’AEW: la separazione era ormai nell’aria da diverso tempo ma è appena diventata ufficiale. Dopo aver richiesto il licenziamento,è riuscito a “liberarsi” dalla prigione dorata che Tony Khan aveva costruito per lui. Nel 2020, il wrestler bulgaro aveva firmato un contratto di due anni che era stato poi esteso al 2026. Purtroppo, però, le cose non hanno funzionato e oggi è arrivata la notizia che diversi fan si aspettavano. Secondo PWInsider,e lahanno raggiunto un accordo per la rescissione del contrario. Secondo il report, le parti erano alla ricerca di un accordo ormai da tempo, ma solo oggi si è arrivati alla risoluzione. Secondo i report, i contrasti sulla direzione creativa hanno portato il wrestler a richiedere la risoluzione del contratto svariate volte e lo hanno portato a rimanere fuori dalla TV, visto che diverse idee riguardo al ritorno onscreen dierano state rifiutate più volte.