Zonawrestling.net - AEW: Malakai Black rimosso dal roster della federazione

Leggi su Zonawrestling.net

Notizia importante riguardo, il suo profilo non figura più nelattivoAEW.PWInsider ha confermato cheè ora un free agent, il suo contratto è scaduto Domenica 9 Febbraio, confermando il rumor che vedeva il contratto discadere più tardi rispetto alla Royal Rumble.BREAKING –has been removed from the AEWpage pic.twitter.com/Q8s6GMrjZU— WrestleTalk (@WrestleTalkTV) February 10, 2025non è più comparso in AEW dall’evento Full Gear del 24 Novembre, nel frattempo però è apparso in Coastal Championship Wrestling (CCW), sconfiggendo Orion nel loro show Havoc & Haze 9 l’11 Gennaio.Sicuramente da ora ripartiranno le voci su un suo ritorno in WWE, dove milita anche sua moglie Zelina Vega.